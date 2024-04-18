Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Edirne\'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Keşan istikametinde seyreden bir hafif ticari araç, arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu şarampole uçarak takla attı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı, ancak bir kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

18.04.2024 15:44  Güncelleme: 15:47
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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Beyendik-Keşan istikametinde seyreden G.Ö. yönetimdeki 22 RH 498 plakalı hafif ticari araca, arkadan gelen E.D. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak kontrolden çıkan hafif ticari araç, şarampole uçarak takla attı. E.D. ile hafif ticari araçtaki sürücü G.Ö. ve araçta yolcu olarak bulunan Ali Berkin Akıncı (25) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza kırım ekibinin müdahalesi ile hafif ticari araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Ali Berkin Akıncı, buradaki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Akıncı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan diğer araç sürücüsü E.D., Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Akıncı'nın cenazesi, ikindi namazını müteakiben Saray Avlıları Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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