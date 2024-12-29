İpsala'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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İpsala'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

İpsala\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

İpsala'da meydana gelen kazada bir kişi yaralandı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

29.12.2024 20:57
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Edirne'nin İpsala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İpsala şehir merkezi istikametinden Keşan istikametine dönüş yapmak için ışıklı kavşağa giren H.İ.A. yönetimindeki 06 AH 6932 plakalı otomobil, Yenikarpuzlu istikametinden İpsala istikametine gitmek için kavşağa giriş yapan O.S. yönetimindeki 22 ADC 045 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 06 AH 6932 plakalı otomobilde bulunan S.S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla kaldırıldığı İpsala Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İpsala'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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