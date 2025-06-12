Edirne\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri takla attı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi giriş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 16 JTY 84 plakalı otomobil, C.B. yönetimindeki 22 AB 292 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 22 AB 292 plakalı araç takla atarak ters dönerken, sürücü otomobil içinde sıkıştı.

Kazada her iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan yaralı, vatandaşların da yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan sürücüler, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, A.A. idaresindeki otomobilin hız ibresinin 110 kilometrede takılı olduğu görüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE