Edirne\'de Trafik Kazası: Bir Yaralı

Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan O.A.Y.'nin kullandığı 31 EB 648 plakalı otomobil, Romanya uyruklu V.A.'nın kullandığı DB 02 PIR plakalı tıra arkadan çarptı. Ardından yol kenarında bulunan su kanalına savrulan otomobil adeta hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE