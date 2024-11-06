Edirne'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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Edirne'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralı

Edirne\'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralı

Keşan'da maddi hasarlı kazaya bakan araca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı, inceleme başlatıldı.

06.11.2024 21:02
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Edirne'nin Keşan ilçesinde önündeki maddi hasarlı kazayı görünce yavaşlayan hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden İpsala istikametine giden H.H.B. yönetimindeki 22 PB 183 plakalı otomobil, Beyendik Kavşağı yakınlarına geldiği sırada kontrolden çıkarak takla attı. Kaza, maddi hasar ile atlatılırken, Keşan'dan, İpsala'ya giden F.D.B. idaresindeki 22 FD 099 plakalı otomobil, maddi hasarlı kazaya bakmak için yavaşlayan S.Y. yönetimindeki 17 LY 055 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrularak takla atan otomobilde sürücü F.D.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansa Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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