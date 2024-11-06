Edirne\'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde önündeki maddi hasarlı kazayı görünce yavaşlayan hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden İpsala istikametine giden H.H.B. yönetimindeki 22 PB 183 plakalı otomobil, Beyendik Kavşağı yakınlarına geldiği sırada kontrolden çıkarak takla attı. Kaza, maddi hasar ile atlatılırken, Keşan'dan, İpsala'ya giden F.D.B. idaresindeki 22 FD 099 plakalı otomobil, maddi hasarlı kazaya bakmak için yavaşlayan S.Y. yönetimindeki 17 LY 055 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrularak takla atan otomobilde sürücü F.D.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansa Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE