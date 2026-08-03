Edirne'de Traktör Kazası: Yaşamını Yitiren Çift Defnedildi
Edirne'de traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Raşit ve Fatma Taşkın çiftinin cenazesi defnedildi.
Edirne'de tarlada traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden karı koca toprağa verildi.
Edirne'nin Üyüklütatar köyünde dün akşam saatlerinde Raşit Taşkın (72) idaresindeki traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden Taşkın ile eşi Fatma Taşkın (65) için Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Taşkın çiftinin cenazeleri, Doyran köyü mezarlığına defnedildi.
Kaynak: İHA
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