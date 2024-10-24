Edirne\'de Usulsüz Çakar Lamba Cezası

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Edirne'de usulsüz çakar lamba kullanan ve trafiğe çıkan otomobil sürücüsüne 12 bin 800 lira para cezası kesildi.

Edirne'de usulsüz çakar lamba kullanarak trafiğe çıkan 22 ADU 137 plakalı otomobilin sürücüsü, vatandaşların ihbarı üzerine takibe alındı. Harekete geçen trafik polisleri, otomobili sürücüsünü kısa süre içinde yakaladı.

Usulsüz çakar lamba kullanan otomobil tespit edildikten sonra sürücüsüne toplamda 12 bin 800 lira idari para cezası uygulandı ve çakar lambalar söktürüldü.

Polis ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği belirtildi. - EDİRNE