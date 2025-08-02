Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu şüphelinin üst aramasında 9,05 gram kimyasala bulanmış tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi Fener Sokak'ta durumundan şüphelendikleri H.Ç.'yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında, 2 adet peçete içerisinde 9,05 gram kimyasala bulanmış tütün olarak tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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