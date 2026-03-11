Edirne'de Uyuşturucu Hap Operasyonu - Son Dakika
Edirne'de Uyuşturucu Hap Operasyonu

Edirne'de Uyuşturucu Hap Operasyonu
11.03.2026 23:43
Uzunköprü'de polisin denetiminde 339 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde bir şüphelinin üzerinden 339 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Salarlı yolu üzerinde denetim yapıldı. Ekipler, E.Ü. isimli şahsı Salarlı yolu üzerinde durdurdu. Şüpheli üzerinde yapılan kontrollerde 339 adet "Lyrica" isimli uyuşturucu ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve"Uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheli, adli makamlara sevk edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

