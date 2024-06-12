Edirne'de yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi

Edirne'nin Havza ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada; 4 tabanca, 1 av tüfeği, 23 kasatura, mermi ve kartuş ele geçirildi. Arama sonucunda şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

12.06.2024 11:25
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Edirne'nin Havza ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada; 4 tabanca, 1 av tüfeği, 23 kasatura, mermi ve kartuş ele geçirildi.

Havsa ilçesi Habiller köyünde Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü unsurlarının teknik ve fiziki takibinde olan 1 şahsın evinde arama yapıldı. Jandarma ekiplerinin icra ettiği aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 262 adet tabanca fişeği, 23 adet kasatura, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 8 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik faaliyetlere, yine halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Edirne'de yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika
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