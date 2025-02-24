Edirne'de Yaşlı Adam Aracında Ölü Bulundu

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Yaşlı adam otomobilinde ölü bulundu

EDİRNE - Edirne'de bir kişi aracında ölü bulundu.

Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi 158. Sokak'ta park halindeki araçta bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araçta kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde hayatını kaybeden kişinin 73 yaşındaki Nurettin Çetin olduğu tespit edildi. Cenaze, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.