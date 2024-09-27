Edirne'de Yunus Timleri Gösteri Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edirne'de Yunus Timleri Gösteri Yaptı

Geniş Video İzle

Edirne'de yeni eğitim alan yunus timleri, gösterileriyle büyük alkış topladı ve halkın gurur kaynağı oldu.

27.09.2024 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunus timlerinden nefes kesen gösteri

EDİRNE - Edirne'de göreve yeni başlayan ve Motosikletli Yunus Timinde görev alacak güvenli sürüş ve geliştirme kursunu tamamlayan 21 polis, Sarayiçi'nde yaptığı gösterilerle nefes kesti.

2 Eğitmen eşliğinde güvenli sürüş ve geliştirme kursunu başarı ile tamamlayan 21 polis sertifikalarını düzenlenen törenle aldı. Kazasız belasız bir sürüş için kurban kesimi ve dua yapıldı.

Yaptıkları gösterilerle göreve başlayan yunus timleri, motosikletin üstünde Türk bayrağı açarak ve selam vererek havaya kalktı. Ekiplerin gösterileri ilgiyle izlendi.

Sarayiçi'ndeki eğitim alanında yaptıkları gösterileriyle adeta nefes kesen ekipler, büyük alkış aldı. Düzenlenen etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne halkının bundan sonra yunuslarla daha çok gurur duyacağını belirterek gösteri yapan ekipleri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Gösteri sonrası polislere hitap eden Müdür Karaburun, "Bu eğitimi başarıyla tamamladığınızı ve yeteneklerinizi bir kat daha arttırdığınızı bizzat gördük. Gururumuz bir kat daha arttı. Allah her türlü kötülük ve şerden korusun, kaza bela vermesin. Biz Türk polisi olarak dünya polisinin kullandığı tüm teknik cihaz ekipman ve sistemleri Türkiye'de ve Edirne'de kullanıyoruz. Dünya polislerinin daha üstünde bir yetenek ve kabiliyetle bunları kullanıyorsunuz. Başarımızın altında hem Devletimizin bize sağladığı bu güçlü imkanlar, hem de bu imkanları sonuna kadar başarıyla kullanmanız yer alıyor. Edirne halkı bundan sonra yunuslarla daha çok gurur duyacak. Sizler hem bizim hızlı hareket etmemizi sağlıyorsunuz. Bir yerde ihtiyaç olduğunda ya da konu gerçekleştiğinde hızlı şekilde olay yerine intikal eden ekiplerimiz yunus polislerimiz" ifadelerini kullandı.

Güvenli sürüş teknikleri eğitimini başarıyla tamamlayan personelin hem kendilerinin hem de vatandaşların güvenliğini bir kat daha fazla sağlayacağını belirten Müdür Karaburun, polis ekiplerine başarılar diledi.

Müdür Karaburun'un konuşmasının ardından günün anısına toplu fotoğraf çekildi.

Edirne\'de Yunus Timleri Gösteri Yaptı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Etkinlik, 3-sayfa, Edirne, Polis, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Yunus Timleri Gösteri Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
07:53 Yok böyle maç Nuri Şahin’in öğrencilerinden müthiş geri dönüş Yok böyle maç! Nuri Şahin'in öğrencilerinden müthiş geri dönüş
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
23:43 Nasrallah’ın hedef alındığı saldırının ardından İran’dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti
23:17 Rusya’da benzin istasyonu havaya uçtu: 2’si çocuk 10 ölü Rusya'da benzin istasyonu havaya uçtu: 2'si çocuk 10 ölü
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
11:24 Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:17 Kahreden ayrıntı Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi acı haberi telsizden duymuş Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş
11:14 Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
11:00 Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an Direğe çarparak durabildi Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 09:23:04. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Yunus Timleri Gösteri Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement