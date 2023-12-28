Edirne İpsala\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Edirne'nin İpsala ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Yenikarpuzlu beldesinde jandarma asayiş timleri devriye faaliyeti esnasında şüpheli gördüğü 2 şahıs durdurarak arama yaptı. Şahısların üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ve uyarıcı madde tespit edilmesi üzerine yerleşim yerlerinde de arama yapıldı. İkamette yapılan aramada 62 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - EDİRNE