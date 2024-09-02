Sınır kapısında tır şoförleri arasında çıkan kavga kamerada - Son Dakika
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Sınır kapısında tır şoförleri arasında çıkan kavga kamerada

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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda tır sürücüleri arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu bir sürücü yaralandı. Kavga anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İki tır sürücüsü arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaralanan tır sürücüsü kendisini bariyerlerden diğer şeride atarak kurtardı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

02.09.2024 03:32
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Sınır kapısında tır şoförleri arasında çıkan kavga kamerada

EDİRNE - Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda tır sürücüleri arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu bir sürücü yaralandı. Kavga anları ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan tır sürücüleri arasında çıkan kavgada bıçak darbesi ile yaralanan bir sürücü kendisini bariyerlerden diğer şeride atarak canını kurtardı. İddiaya göre, iki tır sürücüsü arasında sözlü başlayan tartışma şiddetlenerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tır sürücüsü meslektaşını bıçak darbeleriyle yaraladı. Meslektaşı tarafından bıçaklandıktan sonra yaralı halde bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçen tır sürücüsü, canını kurtarmak isterken başka bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi. Yaşanan kavga anları ise çevrede bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı tır sürücüsü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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