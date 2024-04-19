Önce kardeşleri sonra kendisi... Edirne'nin en meşhur ciğercisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Önce kardeşleri sonra kendisi... Edirne'nin en meşhur ciğercisi hayatını kaybetti

Önce kardeşleri sonra kendisi... Edirne\'nin en meşhur ciğercisi hayatını kaybetti

Edirne'de 2 ay önce toprağa verdiği ağabeyinin acısını sindiremeden geçen hafta Perşembe günü yine bir ağabeyini daha toprağa veren Edirne'nin meşhur ciğercisi Bahri Dinar, uyurken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Edirne'nin tanıtıma büyük katkı sağlayan kentin sevilen yüzü, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı 63 yaşındaki Bahri Dinar, hayatını kaybetti.

19.04.2024 22:09  Güncelleme: 22:11
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Önce kardeşleri sonra kendisi... Edirne'nin en meşhur ciğercisi hayatını kaybetti

Peş peşe vefat eden ağabeyinin acısına daha fazla dayanamadı: Uyurken öldü

EDİRNE - Edirne'de 2 ay önce toprağa verdiği ağabeyinin acısını sindiremeden geçen hafta Perşembe günü yine bir ağabeyini daha toprağa veren Edirne'nin meşhur ciğercisi Bahri Dinar, uyurken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edirne'nin tanıtıma büyük katkı sağlayan kentin sevilen yüzü, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı 63 yaşındaki Bahri Dinar, hayatını kaybetti. Sabah eşi tarafından yatağında hareketsiz halde bulunan Dinar'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

İki ay içersinde 2 kardeşini toprağa veren ciğerci esnafı Bahri Dinar'ın kalbi daha fazla bu acılara dayanamadı. Ciğerci esnafı Bahri Dinar'ın ağabeyleri Nazmi Dinar Şubat ayında geçirdiği kalp krizinden, Bahattin Dinar ise Perşembe günü Uzunköprü ilçesinde geçirdiği iş kazasında hayatını kaybetmişti.

Ciğerci Bahri Dinar, ikindi namazının ardından Eski Camide düzenlenen cenaze töreni ile birlikte son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan çok sayıda vatandaş, göz yaşlarına hakim olamadı.

Cenazeye Adülhey de katıldı

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Abdülhey karakteriyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Kenan Çoban da, "Sabah çok üzücü bir haberle uyandık. Yakın dostumdu. Bahri abi bir değerdi. Ciğerci Bahri diye anılıyordu ama bizim ciğerimizi yaktı. Edirne'mizin Türkiye'mizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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