Edirne\'nin meşhur ciğercisi Bahri Dinar hayatını kaybetti

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Edirne'de 2 ay içerisinde 2 ağabeyini toprağa veren Edirne'nin meşhur ciğercisi Bahri Dinar, uyurken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edirne'nin tanıtıma büyük katkı sağlayan kentin sevilen yüzü, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı 63 yaşındaki Bahri Dinar, hayatını kaybetti. Sabah eşi tarafından yatağında hareketsiz halde bulunan Dinar'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Ciğerci esnafı Bahri Dinar'ın ağabeyleri Nazmi Dinar (68) Şubat ayında geçirdiği kalp krizinden, Bahattin Dinar (65) ise Perşembe günü Uzunköprü ilçesinde geçirdiği iş kazasında hayatını kaybetmişti.

Ciğerci Bahri Dinar, ikindi namazının ardından Eski Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan çok sayıda vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenazeye Adülhey de katıldı

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Abdülhey karakteriyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Kenan Çoban da, "Sabah çok üzücü bir haberle uyandık. Yakın dostumdu. Bahri abi bir değerdi. Ciğerci Bahri diye anılıyordu ama bizim ciğerimizi yaktı. Edirne'mizin Türkiye'mizin başı sağ olsun" dedi. - EDİRNE