Edirne Uzunköprü'de annesinin altınlarını ve 20 bin lirasını oğlu çaldı - Son Dakika
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Edirne Uzunköprü'de annesinin altınlarını ve 20 bin lirasını oğlu çaldı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde E.Ç.'nin evinden ziynet eşyaları ve 20 bin TL nakit para çalındı. Polis, hırsızlığı kadının öz oğlu S.M.Ç.'nin yaptığını belirledi; şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir kadının evinden ziynet eşyaları ile 20 bin TL nakit para çalındı. Hırsızlık olayının kadının öz oğlu tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Uzunköprü ilçesine bağlı Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ç., ikametinde bulunan el çantasının çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çantadan altın ve para çıktı

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen kişinin E.Ç.'nin oğlu S.M.Ç. olduğu tespit edildi. Şüphelinin annesine ait çantadan 1 adet kalın altın bilezik, 1 adet beşibiryerde altın zincir, 1 adet Osmanlı tuğralı altın, 4 adet çeyrek altın ve 20 bin TL nakit para aldığı belirlendi.

Oğlundan şikayetçi olan E.Ç.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak ve çalınan ziynet eşyaları ile parayı ele geçirmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Uzunköprü, 3. Sayfa, Edirne, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne Uzunköprü'de annesinin altınlarını ve 20 bin lirasını oğlu çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Uzunköprü'de annesinin altınlarını ve 20 bin lirasını oğlu çaldı - Son Dakika
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