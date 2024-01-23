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Edremit'te asayiş ve trafik uygulamasında aranan 11 kişi yakalandı - Son Dakika
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Edremit'te asayiş ve trafik uygulamasında aranan 11 kişi yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan asayiş ve trafik uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı. Uygulama dahilinde bin 43 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapıldı ve 11 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi ve 23 iş yeri ile 76 araç kontrol edildi. İdari para cezası kesilen 11 araç sürücüsüne toplamda 79 bin 422 lira ceza uygulandı. İki işletmeye ise tütün mamulü tüketilmesine izin verildiği için idari işlem yapıldı.

23.01.2024 - 12:57,
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Edremit'te asayiş ve trafik uygulamasında aranan 11 kişi yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan asayiş ve trafik uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, toplam 187 personel, 27 ekip, 5 Çevik Kuvvet timi ve 62 çarşı mahalle bekçisi uygulamaya katıldı. Uygulama dahilinde, bin 43 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapıldı ve "cinsel saldırı, silahla tehdit, hırsızlık" gibi suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, uygulama sırasında bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Denetimler çerçevesinde 23 iş yeri ve 76 araç kontrol edildi. 11 araç sürücüsüne toplamda 79 bin 422 lira idari para cezası kesildi ve 1 araç trafikten men edildi. İki işletmeye, kapalı alanda tütün mamulü tüketilmesine izin verildiği için idari işlem uygulandı.

Edremit\'te asayiş ve trafik uygulamasında aranan 11 kişi yakalandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edremit'te asayiş ve trafik uygulamasında aranan 11 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edremit'te asayiş ve trafik uygulamasında aranan 11 kişi yakalandı - Son Dakika
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