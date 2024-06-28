Edremit'te Cami Önünde Kıyafetlerini Çıkaran Kadın Hakkında Polis İşlem Yaptı - Son Dakika
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Edremit'te Cami Önünde Kıyafetlerini Çıkaran Kadın Hakkında Polis İşlem Yaptı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kadın, cami önünde tuhaf söylem ve tutarsız hareketleriyle dikkat çekti. Kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine zarar verdiği görülünce çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Kadın, polis ekipleri tarafından gerekli işlemler için polis merkezine teslim edildi.

28.06.2024 21:56
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde cami önünde kıyafetlerini çıkaran kadın hakkında polis işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Turhanbey Mahallesi Çayiçi Caddesi Mahkeme Cami önünde meydana geldi. E.T. (20) isimli bir kadın, tuhaf söylem ve tutarsız hareketleri ile herkesi şaşırttı. Uyuşturucu aldığı ya da ruhsal sorunlu olduğu ileri sürülen kadının bir de kıyafetlerini çıkarıp kendine zarar verdiğini gören çevre sakinleri, durumu hemen polise bildirdi. Kadın polis ekiplerince gerekli işlemlerin yapılması amacıyla polis merkezine teslim edildi. Kadın hakkında "kişilerin huzur ve sükunu bozmaktan" işlem yapıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edremit'te Cami Önünde Kıyafetlerini Çıkaran Kadın Hakkında Polis İşlem Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit'te Cami Önünde Kıyafetlerini Çıkaran Kadın Hakkında Polis İşlem Yaptı - Son Dakika
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