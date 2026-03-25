Edremit\'te Lastik Bot Krizi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde pervanesine halat dolanan lastik botun sürüklenmesi ile denizin ortasında mahsur kalan şahıs, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit açıklarında içerisinde 1 kişinin bulunduğu fiber karinalı lastik botun pervanesine halat dolanması sonucu bot sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait KB-45 botu sevk edildi. Ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu mahsur kalan kişi, Sahil Güvenlik botu refakatinde botu ile birlikte Akçay Sahil Güvenlik İskelesi'ne ulaştırıldı. - BALIKESİR
