Edremit\'te Sağanak Yağmur Yolları Göle Çevirdi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğle saatlerinde havanın kapanması ile başlayan sağanak yağmur yolları göle çevirdi.

Edremit'te öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri tıkalı mazgalları açmak için çalışma yürüttü. Edremit merkezde yollar kısa sürede adeta göle dönerken, vatandaşlar saçak altlarına kaçarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmurun öğleden sonra da etkili olması bekleniyor. - BALIKESİR