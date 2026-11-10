Edremit’te Şehit Polis Abdulkadir Güngör unutulmadı - Son Dakika
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Edremit’te Şehit Polis Abdulkadir Güngör unutulmadı

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Edremit’te Şehit Polis Abdulkadir Güngör unutulmadı
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Balıkesir’in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünce, 10 Kasım 2021’de uyuşturucu operasyonunda şehit düşen polis memuru Abdulkadir Güngör için Cumhuriyet Meydanı’nda lokma hayrı düzenlendi.

Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünce, 10 Kasım 2021'de uyuşturucu operasyonunda şehit düşen polis memuru Abdulkadir Güngör için Cumhuriyet Meydanı'nda lokma hayrı düzenlendi.

Beş yıl önce Havran'da gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit düşen Güngör, dualarla anıldı. Vatandaşlara lokma ikram edildi. Belediye Başkanı Ertaş, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Hayra; Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Mete Karataş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir, belediye meclis üyeleri, şehidin ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet MeydanıYerel HaberlerBalıkesir3. Sayfa10 KasımEdremitPolisSon Dakika

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