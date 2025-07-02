Edremit\'te Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucuya geçit vermiyor.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 124,9 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 5 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 33 bin 800 TL ve 75 Amerikan Doları ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tahkikat başlatıldı. Güvenlik güçlerinin uyuşturucu madde satıcılarına ve suçlulara yönelik mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR