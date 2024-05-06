Edremit\'te yapılan aramada 50 uyuşturucu hap ele geçirildi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından durumundan şüphelenilen bir kişinin üzerinde yapılan aramada 50 uyuşturucu, uyarıcı hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, Soğanyemez Mahallesi Hüsnü Elçin Yıldırım Caddesi üzerinde şüpheli dört şahıs görülmesi üzerine ekipler bölgede çalışma yaptı. Şahısların yapılan GBT'lerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Şahısların yapılan kaba üst aramasında, S.Z.'de (16) 50 adet hap, 1 adet kesici alet ele geçirilerek, Çocuk Büro Amirliğince gerekli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR