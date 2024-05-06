Edremit'te yapılan aramada 50 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edremit'te yapılan aramada 50 uyuşturucu hap ele geçirildi

Edremit\'te yapılan aramada 50 uyuşturucu hap ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından durumundan şüphelenilen bir kişinin üzerinde yapılan aramada 50 uyuşturucu, uyarıcı hap ele geçirildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli dört şahsın bulunduğu bölgede çalışma yaparken, S.Z. isimli şahsın üst aramasında 50 adet hap ve 1 adet kesici alet bulundu. Çocuk Büro Amirliği tarafından gerekli tahkikat başlatıldı.

06.05.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından durumundan şüphelenilen bir kişinin üzerinde yapılan aramada 50 uyuşturucu, uyarıcı hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, Soğanyemez Mahallesi Hüsnü Elçin Yıldırım Caddesi üzerinde şüpheli dört şahıs görülmesi üzerine ekipler bölgede çalışma yaptı. Şahısların yapılan GBT'lerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Şahısların yapılan kaba üst aramasında, S.Z.'de (16) 50 adet hap, 1 adet kesici alet ele geçirilerek, Çocuk Büro Amirliğince gerekli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, Güvenlik, Uyuşturucu, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edremit'te yapılan aramada 50 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:32 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı! 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez
14:55 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı
13:34 Gaziantep’te çimento tankeri minibüse çarptı 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı Gaziantep'te çimento tankeri minibüse çarptı! 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
15:37 Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi
14:57 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendim, ’zaman var’ dediler bekliyorum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendim, 'zaman var' dediler bekliyorum
14:45 Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti
14:30 Mehmet Ali Erbil, gittiği bir lokantada Araplardan para topladı Mehmet Ali Erbil, gittiği bir lokantada Araplardan para topladı
14:23 Mardin’de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı Mardin'de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı
14:05 Kahtalı Mıçe kansere yakalandı Kahtalı Mıçe kansere yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 16:28:59. #1.12#
SON DAKİKA: Edremit'te yapılan aramada 50 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement