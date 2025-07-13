Edremit'te Yaşlı Adam Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde karayolundan karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, İzmir- Çanakkale karayolu Edremit Güre Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edremit-Çanakkale istikametine doğru seyir halinde olan M.E. idaresindeki 10 APM.. plakalı otomobil, karayolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışan 78 yaşındaki Cemal Öztürk'e çarptı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı. Kazayla ilgili araştırma sürüyor. - BALIKESİR