Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 19.09'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 55.2 kilometre olarak ölçülürken, depreme en yakın yerleşim yerinin 86.28 kilometre mesafe ile Muğla'nın Datça ilçesi olduğu öğrenildi. - ANKARA