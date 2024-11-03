Ege Denizi\'nde 5,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nin Yunanistan açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Ege Denizi'nde, saat 20.03'te 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,45 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssünün Yunanistan'ın Selanik şehri açıkları olduğu belirtildi.
Türkiye'de depreme en yakın ilin Çanakkale olduğu belirtildi. Sarsıntının merkez üssünün Gökçeada'ya 218 kilometre olduğu kaydedildi.
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