Ege Denizi'nde Karaburun açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Ege Denizi'nde Karaburun açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi\'nde Karaburun açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 01.59'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Karaburun'a 73.48 kilometre mesafede ve 7.44 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum rapor edilmedi.

25.02.2024 02:48  Güncelleme: 02:50
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Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Karaburun ilçesi açıklarında saat 01.59 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karaburun'a 73.48 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 7.44 kilometre olarak ölçüldü. Karaburun ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun meydana gelmediği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ege Denizi'nde Karaburun açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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