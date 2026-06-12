Eğirdir'de Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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Eğirdir'de Kaza: 1 Yaralı

Eğirdir\'de Kaza: 1 Yaralı
12.06.2026 11:27
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araca çarparak kazaya neden oldu.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Eğirdir ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Altınkum Plajı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Umut Can Ö. idaresindeki 03 AEH 251 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yolun sağ tarafında park halinde bulunan 34 HZP 597 plakalı Volkswagen marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazada hafif yaralanan sürücü Umut Can Ö.'ye olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından tedbir ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Eğirdir, Isparta, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eğirdir'de Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sebiha Kartal Sebiha Kartal:
    vay efendim altınkum plajında böyle olaylar mı oluyor artık turistler görsün bari ?? 0 0 Yanıtla
  • İrem Gümüşay İrem Gümüşay:
    park halinde araç kırılması ne yazık avrupa da böyle şeyler oluyo mu acaba biz mi bu kadar dikkatsiziz 0 0 Yanıtla
  • Enver Sistemleri Enver Sistemleri:
    bu kadar da tesadüf olmaz be arkadaş kontrol kaybetmek diye bir şey var mı gerçekten başımıza neler geliyor bu gençlik artık araç kullanmayı bilmiyor evlerinde otursalar daha iyi olur böyle saçma sapan kazalar olmasın 0 0 Yanıtla
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