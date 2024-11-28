Eğirdir'de Trafik Sorunlarına Çözüm Arayışı - Son Dakika
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Eğirdir'de Trafik Sorunlarına Çözüm Arayışı

Eğirdir\'de Trafik Sorunlarına Çözüm Arayışı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Isparta-Konya kara yolundaki trafik sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla kapsamlı bir inceleme gerçekleştirildi. Güvenli ulaşım için gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi.

28.11.2024 12:21  Güncelleme: 12:24
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Isparta- Konya kara yolunda yaşanan trafik sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla kapsamlı bir inceleme çalışması gerçekleştirildi.

Isparta-Konya kara yolunda yaşanan trafik sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri sunulması için inceleme yapıldı. İnceleme sırasında trafik akışı ve güvenliği üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Özellikle öğrenci yoğunluğunun bulunduğu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Ortaokulu, Eğirdir Hastanesi, Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Süleyman Demirel İlkokulu ve Ortaokulu ile Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kavşaklarında, hız kesici kasis gibi önlemlerin alınmasının gerekliliği vurgulandı. Kaymakam Çimşit, bu noktaların güvenli hale getirilmesi için Karayolları Bölge Müdürlüğü ile görüşmeler yapılacağını belirtti.

"Çalışmalar aralıksız devam edecek"

Kaymakam Çimşit, "Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşayabilmesi için gerekli çalışmalar aralıksız devam edecek" dedi. Yetkililer, bölgedeki trafik güvenliğini artırmaya yönelik atılacak adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit öncülüğünde yapılan incelemeye, Belediye Başkan Vekili Adnan Görgülü, İlçe Emniyet Müdürü Levent Okyay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Erol ve AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Demiralay katıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eğirdir'de Trafik Sorunlarına Çözüm Arayışı - Son Dakika

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