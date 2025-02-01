EGM'den 9 Ton Kokain Gemisi Açıklaması - Son Dakika
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EGM'den 9 Ton Kokain Gemisi Açıklaması

EGM, Fransa'da ele geçirilen kokain yüklü geminin Türkiye ile ilgisi olmadığını duyurdu.

01.02.2025 16:59
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Atlas Okyanusu açıklarında, Fransa güvenlik güçlerince 9 ton kokain yüklenmiş halde bulunan geminin Türkiye ile ilgisi olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Konuyla ilgili EGM'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddiaları ortaya atan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ulusal/Uluslararası narkotik suçlarla mücadele kapsamında açık kaynaklardan elde edilen bilgilerde; 10.01.2025 günü Fransa güvenlik güçlerince Atlas Okyanusu üzerinde bulunan Martinik Adaları yakınlarında HALİÇ-EQUALITY isimli bir gemide yaklaşık 9 ton kokain maddesi ele geçirildiği yönünde bilgiler edinilmesi üzerine aşağıda belirtilen açıklamaların yapılması uygun görülmüştür. Sahibinin Türk olduğu iddia edilen IMO.7615749 numarasına sahip geminin resmi kaynaklardan yapılan incelemesinde 04/11/2024 tarihinde Panama merkezli bir firmaya satılmış ve o tarihten itibaren Tanzanya bayrağı çekilmiştir. Bu gemi 12/11/2024 tarihinde ise İstanbul Tuzla Limanından Tanzanya bayrağı ile yükü olmadan varış limanının Cezayir ülkesi olduğu bildirilerek Tuzla Limanından ayrılmıştır. Fransız makamlarınca gemiye yapılan operasyon ile uyuşturucu madde 10/01/2025 tarihinde yakalanmıştır. Geminin Tuzla'dan ayrılmasıyla, Fransız makamlarınca uyuşturucu ile yakalanması arasında 2 aylık bir süre bulunduğu resmi kayıtlardan anlaşılmıştır. Operasyon esnasında gemide Türk bayrağı ve mürettebatının bulunmadığı ve geminin mülkiyetinin de Türk vatandaşlarına ait olmadığı, gemide 12 yabancı mürettebatın bulunduğu sabit olmasına rağmen Emniyet Teşkilatımız, yapılan sosyal medya paylaşımları ile haksız ve tamamen yalan ithamlarla karşı karşıya bırakılmak istenmiştir. Tamamen gerçekten uzak art niyetli ve somut gerçekliğe uygun olmayan ve milletimize yanlış ve kasıtlı dezenformasyon yaparak algı oluşturmaya çalışan şahıslar hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçlarından dolayı Ceza Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğümüz tüm suç türleriyle olduğu gibi uyuşturucu ticaretiyle de mücadelesini yoğun bir şekilde sürdürmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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