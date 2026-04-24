EGM\'den Halfeti Belediyesine operasyon paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine yönelik gerçekleştirilen operasyonun detaylarını paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Halfeti Belediyesi'nde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin olarak; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan ön inceleme raporu, MASAK analizleri ve Vergi Denetim Kurulu raporları doğrultusunda yapılan incelemeler neticesinde; 28'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 51 şüpheli şahsa yönelik işlem başlatılmış olup, 49 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli süreç çok yönlü olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA