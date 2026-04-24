EGM'den Halfeti Belediyesine operasyon paylaşımı - Son Dakika
EGM'den Halfeti Belediyesine operasyon paylaşımı

EGM\'den Halfeti Belediyesine operasyon paylaşımı
24.04.2026 11:09  Güncelleme: 11:19
Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine yönelik gerçekleştirilen operasyonun detaylarını paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine yönelik gerçekleştirilen operasyonun detaylarını paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Halfeti Belediyesi'nde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin olarak; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan ön inceleme raporu, MASAK analizleri ve Vergi Denetim Kurulu raporları doğrultusunda yapılan incelemeler neticesinde; 28'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 51 şüpheli şahsa yönelik işlem başlatılmış olup, 49 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli süreç çok yönlü olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Operasyon, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Halfeti, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa EGM'den Halfeti Belediyesine operasyon paylaşımı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 11:21:04.
SON DAKİKA: EGM'den Halfeti Belediyesine operasyon paylaşımı - Son Dakika
