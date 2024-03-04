Ehliyetsiz direksiyona geçmesi motosiklet sürücüsüne pahalıya patladı - Son Dakika
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Ehliyetsiz direksiyona geçmesi motosiklet sürücüsüne pahalıya patladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü kadının ehliyetsiz olduğu belirlendi. Polis ekiplerine uzun süre zorluk çıkartan kadın sürücüye ve motosiklet sahibine toplam 26 bin 644 TL ceza uygulandı.

04.03.2024 23:08  Güncelleme: 23:09
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Ehliyetsiz direksiyona geçmesi motosiklet sürücüsüne pahalıya patladı

Ekiplere zorluk çıkartan sürücü ve motosiklet sahibine 26 bin 644 TL ceza uygulandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü kadının ehliyetsiz olduğu belirlendi. Polis ekiplerine uzun süre zorluk çıkartan kadın sürücüye ve motosiklet sahibine toplam26 bin 644 TL ceza uygulandı.

Kaza, Gülhan Yöntürk'ün kullandığı 07 LEF 50 plakalı motosikletin Sorgun Bulvarı istikametinden gelip Sorgun Acısu Caddesi üzerinde seyir halindeyken akaryakıt istasyonuna giren Dilara Arslan'ın kullandığı 07 BAZ 907 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucunda meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, sürücülerin kendi aralarında anlaşmazlığa düşmesi sonucunda olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler çağrıldı.

Trafik ekibi, alkol kontrolünün ardından sürücülerden ehliyetlerini isterken motosiklet sürücüsü kadının, sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Böyle bir şeyin olamayacağını belirten motosiklet sürücüsü, kendisinin sürücü belgesinin olduğunu ama yanında olmadığını iddia etti.

Trafik görevlileri tarafından yapılan ayrıntılı kontrolde, motosiklet sürücüsünün aday sürücü olduğu, bir suçtan sürücü belgesinin iptal edildiğini belirledi.

Trafik ekipleri tarafından motosiklet sürücüsü Yöntürk'e sürücü belgesiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, motosiklet sahibine sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmaktan 12 bin 977 TL, motosikletin sigortasının olmamasından 690 TL olmak üzere toplam 26 bin 644 TL para cezası uyguladı. Motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

Polislere zor anlar yaşattı

Motosiklet sürücüsü Yöntürk, sürücü belgesinin olduğunu iddia ederek ceza makbuzunu imzalamazken, telefonla sürekli aramalar yaparak aradığı kişilerle trafik görevlilerini konuşturmak istedi. Trafik görevlileri kadının bu durumunu dikkate almazken, motosiklet sürücüsü kadın ekiplere zor anlar yaşattı.

Bir süre zorluk çıkarmaya devam eden kadın yanındaki kişilerle birlikte bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Manavgat, Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz direksiyona geçmesi motosiklet sürücüsüne pahalıya patladı - Son Dakika

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