Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 23 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 23 Bin TL Ceza

Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 23 Bin TL Ceza

Adıyaman'da plakası ve kaskı olmayan motosiklet sürücüsüne 23 bin TL ceza kesildi.

10.11.2024 09:59
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Adıyaman'da, uygulamaya takılan bir motosiklet sürücüsüne 23 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağı yakınlarında motosiklet uygulaması yapan polis ekipleri plakası ve kaskı olmayan bir motosiklet sürücüsünü durdurdu. A.K. isimli sürücünün yapılan kontrollerinde motosikletin plakasız, sürücünün ise ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Motosiklet sürücüsüne plakasız, ehliyetsizlik ve kask kullanılmamaktan 23 Bin TL cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin ise aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 23 Bin TL Ceza - Son Dakika

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