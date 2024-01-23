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Ekmek Teknesi Alev Alev Yanarak Küle Döndü - Son Dakika
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Ekmek Teknesi Alev Alev Yanarak Küle Döndü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kağıt toplayıcısının ekmek teknesi motosikleti alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ekmek Teknesi Alev Alev Yanarak Küle Döndü
23.01.2024 - 23:07,  Güncelleme: 23:17
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Ekmek teknesi gözünün önünde küle döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kağıt toplayıcısı, ekmek teknesi motosikletinin alev alev yanışını çaresiz gözlere izledi. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, topladığı kağıtları geri dönüşüme kazandırarak geçimini sağlayan vatandaşın kullandığı üç tekerlekli motosiklette yangın çıktı. Büyüyen alevler motosikletin tamamına sirayet etti. Kağıt toplayıcısı ise alev alev yanan ekmek teknesini çaresiz gözlerle izledi. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, motosiklet kullanılmaz hale geldi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ekmek Teknesi Alev Alev Yanarak Küle Döndü - Son Dakika


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