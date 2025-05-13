Ekrem İmamoğlu'na 'kamu görevlisine hakaret' suçundan soruşturma

İSTANBUL - İBB'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'kamu görevlisine hakaret' suçundan yeni bir soruşturma başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürerken, İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma daha başlatıldı. İmamoğlu'nun 'terör' soruşturması çerçevesinde Sulh Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadesinde yargı görevlilerine hakaret içerikli ifadelerde bulunduğu ve bunun üzerine re'sen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.