Ekrem İmamoğlu'na Yolsuzluk Soruşturması: MASAK Raporunda Dikkat Çeken Detaylar - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'na Yolsuzluk Soruşturması: MASAK Raporunda Dikkat Çeken Detaylar

23.06.2025 14:07
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında MASAK, arsa devri ile ilgili önemli detaylar ortaya çıkardı. Raporda, 2022'de yapılan bağışlar ve 10 milyon liralık şüpheli transferle ilgili bilgiler yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporunun detayları ortaya çıktı. Rapora göre Ekrem İmamoğlu'na Hasan İmamoğlu tarafından 2022'de Balıkesir'de arsa niteliğinde taşınmaz devredildiğinin, söz konusu devirlerin 'bağış' adı altında yapıldığının görüldüğü aktarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 4 Haziran tarihinde hazırlanan 181 sayfalık 'Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu'nun detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

'Bağış' adı altında arsa ve taşınmaz devirlerinin gerçekleştiği belirtildi

Raporda, Ekrem İmamoğlu'nun çalışma kayıtları, meslek bilgileri, mal varlıkları, taşınmazları, nakit ve transfer işlemleri gibi sorgulama sonuçlarına yer verildi. Raporda, Ekrem İmamoğlu'na Hasan İmamoğlu tarafından 17 Ağustos 2022'de Balıkesir Edremit' te yer alan bir adet kerpiç ev ve arsası niteliğinde taşınmaz, iki adet arsa niteliğinde taşınmaz; 28 Aralık 2022'de ise yine Balıkesir Edremit' te yer alan iki adet arsa niteliğinde taşınmaz devredildiğinin görüldüğü, söz konusu devirlerin 'bağış' adı altında yapıldığının görüldüğü kaydedildi.

"10 milyon liralık transferin şubeden ve kaynağı belirsiz para ile gerçekleştirdiği görülmüştür"

İmamoğlu'nun sahip olduğu kara taşıtlarına dair yapılan sorgu sonucunda herhangi bir taşıt bilgisine rastlanmadığının belirtildiği raporda, Dilek İmamoğlu'nun ise sahip olduğu kara taşıtlarına dair sorgu sonucunda 2013 model 'Volkswagen' marka aracın olduğu kaydedildi. Söz konusu raporda, "Dilek İmamoğlu hakkında yapılan sorgulamalar neticesinde, şahsın Tapu İşlemleri kayıtlarında 1 Mart 2023 tarihinde 2009 ve 2010 yıllarında Ekrem İmamoğlu'nun ilgili yıllarda ortağı ve yöneticisi olduğu Tetra Yapı Endüstri Turizm Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden 'kat irtifakı' şeklinde edindiği iki adet 'mesken' ve yine 2012 yılında Ekrem İmamoğlu'nun ilgili yılda ortağı ve yöneticisi olduğu Tetra Yapı Endüstri Turizm Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden edindiği bir adet 'dubleks mesken' olmak üzere toplam üç adet taşınmazı Baran G. adlı şahsa devrettiği görülmüştür. 28 Şubat 2023 tarihinde ise Baran G. tarafından Dilek İmamoğlu'nun hesabına 10 milyon liranın nakit olarak (kasadan havale) yatırıldığı görülmüştür. Baran G. hakkında yapılan sorgulamalar neticesinde ise şahsın söz konusu transferi şubeden ve kaynağı belirsiz para ile gerçekleştirdiği görülmüştür. Ayrıca, şahsın 2023-2024 tarihleri arasında İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nde 'şantiye şefi - inşaat' unvanıyla sigortalı çalışma kaydına rastlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ekrem İmamoğlu'na Yolsuzluk Soruşturması: MASAK Raporunda Dikkat Çeken Detaylar - Son Dakika

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