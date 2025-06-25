Ekrem İmamoğlu'nun Yargılanma Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Ekrem İmamoğlu'nun Yargılanma Tarihi Belli Oldu

25.06.2025 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhuriyet Savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla 22 Ekim'de hakim karşısına çıkacağı açıklandı. İddianamede İmamoğlu'nun 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. İmamoğlu'nun yargılanmasına 22 Ekim'de İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu'na yönelik 23 Mart'ta kendisini 'terör' soruşturmasında tutuklamaya sevk eden 2 Cumhuriyet Savcısına hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun zincirleme şekilde 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

22 Ekim'de yargılama başlayacak

Davaya ilişkin İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. İmamoğlu'nun yargılanmasına İstanbul 27.Asliye Ceza Mahkemesi'nce 22 Ekim tarihinde saat 11.00'de başlanacak. Duruşma ise Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda görülecek.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Savcıları K.A.Y. ve İ.O.K. 'müşteki' sıfatıyla, Ekrem İmamoğlu ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Kendisini tutuklamaya sevk eden Savcılara savunma hakkını aşacak şekilde 'hakaret' içeren sözler söylediği belirtildi

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun devam eden 'terör' soruşturması çerçevesinde Sulh Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadesinde yargı görevlilerine hakaret içerikli ifadelerde bulunduğu, Sulh Ceza Hakimliği sorgusu sırasında kendisini tutuklamaya sevk eden müşteki Cumhuriyet Savcılarına yönelik ifade özgürlüğünü, düşünceyi açıklama özgürlüğünü ve savunma hakkını aşacak nitelikte alenen onur, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte beyanlarda bulunduğu aktarıldı.

İmamoğlu'nun söz konusu ifadeleri müşteki Savcıların gıyabında ve ihtilat unsuru gerçekleşecek şekilde sorgu sırasında söylediğinin belirtildiği iddianamede, sarf ettiği sözleri müştekilerin yerine getirmiş olduğu kamu görevi kapsamında görevlerinden dolayı söylediği, yargı görevini yerine getiren kamu görevlisi olan 2 Cumhuriyet Savcısına görevinden dolayı onur, şeref ve saygınlığı rencide eden beyanlarda bulunduğu kaydedildi.

Suçlamaları kabul etmedi

İmamoğlu'nun savunmasına da yer verilen iddianamede, kendisinin şahısların ailelerine, özel hayatlarına, onurlarına dair bir hakarette bulunmadığını, bir kamu görevine bu görevi kötüye kullanarak siyasete müdahale edenlere karşı kamu adına eleştiri getirdiğini, söylediği her sözün bu düzenin adını koymaya dönük olduğunu ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

4 yıl 1 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun zincirleme şekilde 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, istanbul, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Yargı, Hakim, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ekrem İmamoğlu'nun Yargılanma Tarihi Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu’na cumhuriyet savcılarına hakaretten yeni dava Ekrem İmamoğlu'na cumhuriyet savcılarına hakaretten yeni dava
Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın Birbirlerine para attılar Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın! Birbirlerine para attılar
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Galatasaray Osimhen’e tarih verdi Ya kabul et ya da elveda Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda
Anlaşma tamam gibi Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatmak üzere Anlaşma tamam gibi! Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatmak üzere
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Annesine attığı mesajdan sonra kayboldu Üniversiteli Zeynep’ten günlerdir haber yok Annesine attığı mesajdan sonra kayboldu! Üniversiteli Zeynep'ten günlerdir haber yok
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
Fernando Muslera Estudiantes’e imzayı attı Fernando Muslera Estudiantes'e imzayı attı
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu 600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
Prof. Dr. Esat Arslan: İsrail fevkalade yanıldı Prof. Dr. Esat Arslan: İsrail fevkalade yanıldı

12:12
NATO Zirvesi’nde aile fotoğrafı 32 ülkenin lideri aynı karede
NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede
11:33
Trump: Biz İran’a saldırmasaydık ateşkes olmazdı
Trump: Biz İran'a saldırmasaydık ateşkes olmazdı
10:53
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya aldı
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya aldı
10:29
18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya soktu
18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya soktu
09:21
Yaylayı bir gecede konteynerler ile doldurdular
Yaylayı bir gecede konteynerler ile doldurdular
18:04
Ali Sowe’un istekleri Gaziantep FK’yi transferden vazgeçirdi
Ali Sowe'un istekleri Gaziantep FK'yi transferden vazgeçirdi
17:55
Fenerbahçe’de Mourinho’dan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kararı
Fenerbahçe'de Mourinho'dan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kararı
17:50
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte’nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti
17:31
İran’da İsrail saldırıları sonucu 606 kişi hayatını kaybetti
İran'da İsrail saldırıları sonucu 606 kişi hayatını kaybetti
17:21
Talisca’nın oynamak istediği kulübü açıkladılar
Talisca'nın oynamak istediği kulübü açıkladılar
17:08
Zonguldak’ta bir apartmanda doğal gaz patlaması: 3’ü ağır 7 kişi yaralandı
Zonguldak'ta bir apartmanda doğal gaz patlaması: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı
17:03
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor
16:52
Şota Arveladze Süper Lig’e geri dönüyor 1 yıllık anlaşma sağlandı
Şota Arveladze Süper Lig'e geri dönüyor! 1 yıllık anlaşma sağlandı
16:48
Maaşı da 3 katına çıkacak Dünya devinden milli yıldızımıza 5 yıllık yeni sözleşme
Maaşı da 3 katına çıkacak! Dünya devinden milli yıldızımıza 5 yıllık yeni sözleşme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 13:24:09. #7.13#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun Yargılanma Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.