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Ekvador'da Uyuşturucu Baronu Cezaevinde Kayboldu - Son Dakika
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Ekvador'da Uyuşturucu Baronu Cezaevinde Kayboldu

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da cezaevinde bulunan uyuşturucu baronu Jose Adolfo Macias Villamar, ortadan kayboldu. Los Choneros çetesinin lideri olan Villamar'ın kaçtığı düşünülüyor ve güvenlik güçleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Villamar, çeşitli suçlardan 34 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı ve Los Choneros çetesi uyuşturucu kaçakçılığı yapmakta ve hapishaneleri kontrol etmektedir.

Ekvador\'da Uyuşturucu Baronu Cezaevinde Kayboldu
08.01.2024 - 13:20,
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da cezaevinde bulunan uyuşturucu baronu Jose Adolfo Macias Villamar, ortadan kayboldu.

Ekvador'da Los Choneros çetesinin lideri "Fito" lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar, tutuklu bulunduğu Guayaquil'deki cezaevinde kayıplara karıştı. Güvenlik güçleri, kaçtığı düşünülen Villamar'ın bulunması için cezaevinde ve çevresinde geniş çaplı operasyon başlattı. Devlet Başkanlığı sözcüsü Roberto Izurieta yaptığı açıklamada, 3 binden fazla kişinin operasyonda yer aldığını belirterek, "Kolluk kuvvetlerinin cesareti ve kararlılığından dolayı minnettarız" dedi.

Jose Adolfo Macias Villamar 2011 yılında uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç ve cinayet gibi çeşitli suçlardan 34 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'ya yönelik suikastın şüphelisi olarak görülen Fito, Ağustos ayında büyük bir operasyonla yüksek güvenlikli La Roca cezaevine nakledilmişti. Örgüt lideri Eylül ayında mahkeme kararıyla Guayaquil'deki bölge hapishanesine geri gönderilmişti.

Villamar'ın lideri olduğu Los Choneros çetesinin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ve ülkedeki ana hapishaneleri kontrolünde tuttuğu biliniyor.

Temmuz ayında Guayaquil şehrindeki ülkenin en büyük cezaevi Litoral'de mahkumlar arasında yaşanan kavganın ardından çıkan isyanda 31 kişi hayatını kaybetmişti. Ekvador'daki kalabalık cezaevlerinde rakip suç örgütleri arasında çıkan çatışmalarda, 2021'den bu yana 400'den fazla mahkum öldü. - QUITO

Kaynak: İHA
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