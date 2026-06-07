El Halil'de Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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El Halil'de Bebek Hayatını Kaybetti

07.06.2026 16:37
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İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 aylık Filistinli bebek yaşamını yitirdi, ailesi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail askerlerinin ateş açtığı araçta ağır yaralanan 7 aylık Filistinli bebek hayatını kaybetti. Olayda bebeğin anne ve babasının da yaralandığı bildirildi.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da sürdürdükleri işgal politikalarına ve sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir aile aracına ateş açması sonucu ağır yaralanan 7 aylık Filistinli bebek hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sam Fahd Ebu Heykel isimli bebeğin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Olayda bebeğin anne ve babasının da orta derecede yaralandığı aktarıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre; aile, El Halil kentindeki akrabalarını ziyaret etmek üzere yola çıktığı sırada hedef alındı.

İsrail ordusu, cuma günü El Halil bölgesindeki operasyon sırasında askerlerin üzerlerine doğru hızlanan bir araç tespit edildiğini ve bir askerin araca ateş açtığını belirtmişti. Açıklamada, ilk incelemelerde yaralananların olayla ilgisi bulunmayan siviller olduğunun tespit edildiği ve olayın soruşturulduğu ifade edilmişti. - EL HALİL

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, 3. Sayfa, İsrail, Bebek, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa El Halil'de Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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