Osmaniye'de terör örgütü El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu E.S. tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silahlı terör örgütü El Kaide içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu E.S.'nin kentte olduğu bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan şüpheli, il merkezinde kaldığı adreste 2 Aralık'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S. tutuklandı. - OSMANİYE
Son Dakika › 3.Sayfa › El Kaide Üyesi Yabancı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?