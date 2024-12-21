Elazığ Belediyesi\'nden Dolandırıcılık Uyarısı

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Elazığ Belediyesi tarafından, Beyaz Masa Süper Hizmet Birimine ait 153 resmi telefon numarasını taklit ederek dolandırıcılık girişiminde bulunan kişi ya da kişilere karşı vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, dolandırıcılık eylemlerine karşı vatandaşlara uyarıda bulunularak, "Elazığ Belediyesi Beyaz Masa Süper Hizmet Birimimize ait 153 resmi telefon numarasının dolandırıcılık şebekeleri tarafından taklit edilerek vatandaşlarımızın arandığı ve bu yöntemle haksız kazanç sağlanmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın, bu tür aramalara karşı dikkatli olmalarını önemle rica ederiz" denildi. - ELAZIĞ