Elazığ-Bingöl karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı

Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Küçük Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anayol üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralananın olmadığı kazada, araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.