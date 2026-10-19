Elazığ-Bingöl karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı - Son Dakika
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Elazığ-Bingöl karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı

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Elazığ-Bingöl karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı
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Elazığ-Bingöl karayolunda Küçük Sanayi Sitesi önünde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı. Araçlarda maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Küçük Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anayol üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralananın olmadığı kazada, araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ-Bingöl karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı - Son Dakika
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