Elazığ-Bingöl karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı

Elazığ-Bingöl karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ-Bingöl karayolunda Küçük Sanayi Sitesi önünde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı. Araçlarda maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.
Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Küçük Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anayol üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralananın olmadığı kazada, araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.
Kaynak: İHA
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