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Elazığ'da 1 Kilodan Fazla Skunk Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da 1 Kilodan Fazla Skunk Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 1 kilo 286 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklandı.

Elazığ\'da 1 Kilodan Fazla Skunk Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Tutuklandı
30.01.2024 - 09:53,  Güncelleme: 09:54
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Elazığ'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 1 kilo 286 gram skunk ele geçirilirken bir şüpheli de tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda dün yapılan çalışmada, komşu illerden Elazığ'a gelen yolcu otobüsünde bir şüpheli şahsın bagaj araması yapıldı. Aramada, 1 kilo 286 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Adliye, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 1 Kilodan Fazla Skunk Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da 1 Kilodan Fazla Skunk Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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