 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elazığ'da 2 Bin 100 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da 2 Bin 100 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Elazığ Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüpheli bir kişinin aracında 2 bin 100 paket kaçak sigara bulundu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Elazığ\'da 2 Bin 100 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
13.12.2023 - 10:10,
Abone Ol

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 2 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Elazığ Jandarma Komutanlığınca bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede ekiplerce yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda şüpheli F.B.'nin kaçak sigara bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Maden İlçe Jandarma Komutanlığınca şüphelinin bulunduğu araç Gezin Jandarma Yol Kontrol noktasında durdurularak arama yapılmıştır. Yapılan arama sonucunda araçta 2 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Elazığ, Güvenlik, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 2 Bin 100 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika


10:08
Hakem Halil Umut Meler taburcu edildi Hakem Halil Umut Meler taburcu edildi
10:03
İsrail'de bir televizyon kanalının paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kıyamet sonrası İsrail'de bir televizyon kanalının paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kıyamet sonrası
09:40
Final bile oynarız! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri Final bile oynarız! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
09:29
Zeynep Bastık'tan eski eşi ve yeni sevgilisiyle geceye dair açıklama: Aştık bunları Zeynep Bastık'tan eski eşi ve yeni sevgilisiyle geceye dair açıklama: Aştık bunları
09:12
Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar 9 şiddetinde deprem bekleniyor Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar 9 şiddetinde deprem bekleniyor
08:47
Kopenhag - Galatasaray maçını yayınlayamayan Exxen'e büyük tepki Kopenhag - Galatasaray maçını yayınlayamayan Exxen'e büyük tepki
08:28
Somali Cumhurbaşkanı'nın ölümüne neden olduğu motokuryenin ailesinin kabul etmediği söylenen Müge Anlı ateş püskürdü Somali Cumhurbaşkanı'nın ölümüne neden olduğu motokuryenin ailesinin kabul etmediği söylenen Müge Anlı ateş püskürdü
08:13
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Son Dakika
10:08 Hakem Halil Umut Meler taburcu edildi
10:03 İsrail'de bir televizyon kanalının paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kıyamet sonrası
09:40 Final bile oynarız! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
09:29 Zeynep Bastık'tan eski eşi ve yeni sevgilisiyle geceye dair açıklama: Aştık bunları
09:12 Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar 9 şiddetinde deprem bekleniyor
08:47 Kopenhag - Galatasaray maçını yayınlayamayan Exxen'e büyük tepki
08:28 Somali Cumhurbaşkanı'nın ölümüne neden olduğu motokuryenin ailesinin kabul etmediği söylenen Müge Anlı ateş püskürdü
08:13 Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
07:49 Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu Gaddar dizisinin ilk fragman geldi
07:45 İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik saldırılarını genişleterek sürdürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 10:25:52. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da 2 Bin 100 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement