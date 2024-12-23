Elazığ'da 3 Milyon Liralık Kaçak Et Ele Geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da 3 Milyon Liralık Kaçak Et Ele Geçirildi

Elazığ\'da 3 Milyon Liralık Kaçak Et Ele Geçirildi

Elazığ'da 5 ton 880 kilo kaçak et bulundu, 3 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

23.12.2024 16:08
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Elazığ'da kamyon kasasında piyasa değeri 3 milyon lira olan 5 ton 880 kilo kaçak et ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı..

İl Jandarma Komutanlığı, Gülüşkür Jandarma Karakol Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Gülüşkür yol kontrol noktasında 1 kamyon durduruldu. Kamyon kasasında Van'dan Elazığ'a kaçak yollardan sevk edildiği değerlendirilen ve irsaliye ile faturası bulunmayan piyasa değeri yaklaşık 3 milyon liralık 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi. Kaçak etleri temin eden Ö.A., sevk eden N.Ş. ve Elazığ'da teslim alacak olan L.T. hakkında adli tahkikat başlandı. Kovancılar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılacak incelemenin ardından etlerin imha edileceği kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 3 Milyon Liralık Kaçak Et Ele Geçirildi - Son Dakika

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