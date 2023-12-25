Elazığ\'da 32 şahıs hakkında işlem yapıldı

Elazığ'da polis ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalarda, hırsızlık, yaralama, uyuşturucu, aranan olmak üzere 32 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 21-23 Aralık 2023 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, 6 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 25 adet fişek, 1 şahıstan bir miktar Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca 8 hırsızlık şüphelisi, 16 aranan şahıs, silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay ve hırsızlık suçlarından 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 2 şahıs, kesici alet ile yaralama konu şüphelisi yaşı küçük 2 şahıs, kimliksiz ve kayıtsız yabancı uyruklu 3 şahıs yakalandı. Öte yandan 23 araca idari para cezası uygulandı.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ