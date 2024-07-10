Elazığ'da 4 yaşındaki çocuk, pencere kenarında yürümeye başladı - Son Dakika
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Elazığ'da 4 yaşındaki çocuk, pencere kenarında yürümeye başladı

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Elazığ'da bir çocuğun, oturduğu evin penceresinden dışarı çıkarak pencere kenarında yürümeye başlaması vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlar, çocuğun düşmemesi için çarşaf açarak tedbir aldı. Olay cep telefonu kamerasına yansırken, çocuk ailesi tarafından içeri alındı.

10.07.2024 12:35
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Elazığ'da 4 yaşında bir çocuğun yaptığı tehlikeli hareket mahalleliyi seferber etti. Pencerenin kenarında yürüyen çocuğun o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

PENCERE KENARINDA ADIM ATMAYA BAŞLADI

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 4 yaşındaki çocuk, evin penceresinden dışarı çıktı. Pencere kenarında adımlar atan küçük çocuğu gören vatandaşların bir kısmı çocuğu içeri girmesi için ikna etmeye çalıştı.

AİLESİ ÇOCUĞU İÇERİ ALDI

Kimileri de pencerenin altına çarşaf açarak çocuğun düşmemesi için tedbir aldı. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ailenin fark etmesi ile çocuk içeri alındı.

Elazığ\'da 4 yaşındaki çocuk, pencere kenarında yürümeye başladı
Kaynak: İHA

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