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Elazığ'da 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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Elazığ'da 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, İstanbul'dan gelen 2 şüphelinin üzerinde ve çantalarında yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Elazığ\'da 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı
27.01.2024 - 13:56,
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Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silah ticaretine dün çalışma yapıldı. Çalışmada, İstanbul'dan yolcu otobüsü ile Elazığ'a gelen 2 şüphelinin üzerinde ve çantalarında arama yapıldı. Aramada 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika


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