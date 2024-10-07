Elazığ'da Aksa Tufanı Diriliş Mitingi - Son Dakika
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Elazığ'da Aksa Tufanı Diriliş Mitingi

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Aksa Tufanı birinci yılında, Gazze saldırılarını protesto etmek için miting düzenlendi.

07.10.2024 22:30
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Elazığ'da "Aksa Tufanı Diriliş" mitingi

ELAZIĞ - El-Aksa Platformu tarafından "Aksa Tufanının" birinci yılında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Aksa Tufanı Diriliş Mitingi" düzenledi.

İsrail'in Filistin üzerindeki zulmü her geçen gün artarak devam ediyor. İsrail'in son 365 günde Gazze'ye yönelik yaptığı saldırılarda 41 bin 909 Filistinli yaşamını kaybederken, 97 bin 303 kişi yaralandı. EL-AKSA Platformu da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlediği faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak 7 Ekim 2023 tarihinde başlatılan "Aksa Tufanı" operasyonunun birinci yıldönümünde Gazze'ye yönelik yapılan saldırılara dur demek amacıyla "Aksa Tufanı Diriliş Mitingi" düzenlendi. Yüzlerce vatandaşın katılımı ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde ilk olarak ezgi ve marşları ile grup özlem ajans sahne aldı. Ardından Hamas Yetkilisi Dr. Vail Farac sahneye çıktı açıklamalarda bulundu.

Hamas Yetkilisi Dr. Vail Farac, Aksa Tufanı'nın ve Gazze'deki mücahitlerin direnişinin Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar durmayacağını vurgularken, "Bugün 7 Ekimdeki aksa tufanının yıl dönümü. Aksa tufanı Filistin özgür oluncaya kadar durmayacaktır. Aksa tufanı Allah'ın taktiri ile başladı insanların müdahalesi ile olmadı. Tıpkı bedir savaşı gibi. Oradaki Müslümanlar kafileye saldırmak için yola çıktılar ama Allah başka bir şey diledi. Aksa tufanı Filistin direnişinde yeni bir yeni bir merhaledir. Kabul ediyoruz acımız var ama aksa tufanı yeni bir aşama oldu bizim için. Gazze'deki mücahitlerin direnişi Allah'ın ayetlerinden bir ayettir" dedi.

Elazığ\'da Aksa Tufanı Diriliş Mitingi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Aksa Tufanı Diriliş Mitingi - Son Dakika

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